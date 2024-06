Foto: IANA SOARES Cláudia Leitão, professora da Uece e sócia da Tempo de Hermes Projetos Criativos

"Menos planos e mais protótipos"! Esse conselho/advertência está entre as mensagens que trocamos, eu e Antonio Lafuente, na véspera do lançamento do Programa Kariri Criativo. No Centro Cultural Sérvulo Esmeraldo, em meio aos sons dos pífanos e à algazarra dos brincantes ,três mulheres - a ministra Margareth Menezes, a secretária de cultura Luísa Cela e a superintendente do BNB Eliane Brasil - anunciaram a construção/implementação de um protótipo de economia criativa no Cariri cearense, mas, na verdade, inauguraram um novo tempo. Graças à nova instrução normativa que institucionaliza uma nova calha da Lei Rouanet, a cultura se reaproxima do território brasileiro. Trata-se do fortalecimento das dinâmicas econômicas do criar, produzir, distribuir e consumir bens e serviços culturais, em favor do desenvolvimento sustentável local e regional. Mudanças estruturantes quase sempre acontecem de forma imperceptível, escapando aos usos populistas, tão comuns à vida política.

Embora lançada no município do Crato sem alarde, a "Rouanet dos Territórios Criativos" é um marco estratégico na história das políticas públicas para o fomento da cultura no Brasil. Seus impactos somente serão mensuráveis a médio e longo prazos. O Programa Kariri Criativo, estruturado por dois eixos - educação e território- parte da seguinte premissa: o protagonismo de indivíduos e comunidades criativas é uma condição necessária, mas não suficiente para a categorização de "territórios criativos". Necessitamos, isto sim, de políticas públicas que apoiem, no território, novas formas de gerir recursos, eleger patrimônios, relacionar-se com o entorno, a partir e por meio da economia criativa. Graças a "Rouanet dos Territórios Criativos", o Programa Kariri Criativo contribuirá para uma nova ecologia das dinâmicas econômicas dos produtos culturais da região, em favor em favor da dignidade e da cidadania de

suas populações.

Enfim, o melhor é saber que esse protótipo abre caminho para muitos outros que virão! Quem sabe não teremos um "Brasil Criativo", desta feita construído de baixo para cima, a partir das diversas regiões brasileiras? Quem viver verá! n