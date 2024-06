Laura Jucá: Vamos conversar sobre o descarte certo do Lixo

Convido você a refletir sobre "cidadania" antes de descartar o lixo que produzimos, ou como é dito no popular:"rebolar no mato".Na sua região, há locais adequados para a reciclagem de papel, plástico, metal e vidro? Esses materiais podem ser convertidos em desconto na conta de energia de alguém que você deseja ajudar.

Caso tenha entulhos ou podas de árvores acumulados, colabore com os carroceiros cadastrados no programa E-Carroceiro. Eles transportarão seu resíduo até o Ecoponto e serão recompensados pela Prefeitura com dinheiro ou crédito. Com uma atitude, você vai criar várias oportunidades para fazer o bem. É por você; é por todos!

Para tornar a cidade mais saudável e sustentável, o prefeito José Sarto lançou o Movimento Fortaleza Limpa, focado em Educação, Fiscalização e Limpeza. Mais de 10 mil agentes utilizam caminhões de coleta de recicláveis, ecopontos, o programa Re-Ciclo e lixeiras subterrâneas. Câmeras de videomonitoramento foram adotadas para identificar automaticamente infrações ambientais, registrando 250 flagrantes de janeiro a 10 de junho. Além disso, 60 ciclomonitores percorrem pontos de lixo, identificando infratores e acionando a fiscalização.

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) é uma forte parceira da cidade nesse desafio. Atua em três turnos, sete dias por semana, para flagrar veículos que transportam e despejam lixo em áreas públicas, realiza ações em terrenos baldios cobrando as competências de seus proprietários, além de verificar o manejo de resíduos em estabelecimentos comerciais. Desde abril, 30 veículos foram apreendidos e seus responsáveis autuados. Com isso, cerca de 185 mil litros de lixo deixaram de ser lançados em via pública.

Cada fortalezense pode se engajar assumindo o compromisso de descartar adequadamente o lixo produzido em casa e no trabalho. O lixo fora do lugar custa caro à saúde pública e interfere no direito de ir e vir. Provoca alagamentos, polui e desperdiça recursos. Quando reciclamos, prolongamos a vida útil dos resíduos e ajudamos a reduzir a extração de novos recursos da natureza.

Descarte correto é produto, preservação, oportunidade, renda, generosidade e, principalmente, cidadania. Todos somos responsáveis por uma cidade mais limpa. Faça diariamente o bem que está ao seu alcance.