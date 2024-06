Leonardo Drumond: Festas Juninas e o equilíbrio entre tradição e segurança

Além de atuar como presidente da Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará, tenho o privilégio, enquanto carioca residente na terra do sol, de testemunhar a rica tapeçaria cultural que nossas festas juninas representam. No entanto, é também minha responsabilidade alertar sobre os riscos associados ao uso inadequado de produtos que podem causar queimaduras e lesões graves.

As festas juninas são um patrimônio cultural de inestimável valor, celebradas com alegria em todo o Brasil. Elas marcam um período de união, dança, música e, claro, a tradicional fogueira e os fogos de artifício. Esses elementos são intrínsecos às festividades, trazendo brilho e encanto aos olhos de adultos e crianças. Contudo, a beleza esconde perigos que não podem ser ignorados.

Em 2022, segundo dados preliminares enviados à Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM) pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou 263 internações devido a acidentes com fogos de artifício até setembro, com uma média de uma ocorrência por dia. Em 2020 e 2021, os números foram de 347 e 339 hospitalizações, respectivamente. Isso é um claro indicativo dos riscos associados ao uso inadequado desses artefatos.

Práticas seguras incluem o uso de suportes para acionar os fogos, evitando segurá-los diretamente nas mãos, e nunca tentar reacender os que falharam. Também é vital evitar o consumo de álcool durante o manuseio, pois isso pode comprometer o julgamento e aumentar o risco de acidentes.

A reabilitação após uma lesão grave ou amputação é um processo longo e desafiador, envolvendo não só a recuperação física, mas também a adaptação psicológica e emocional. Como médicos, vemos diariamente o impacto devastador dessas lesões em nossos pacientes e suas famílias.

As festas juninas são um momento de celebração e alegria, mas devem ser vividas com responsabilidade e consciência. É possível manter nossas tradições vivas enquanto protegemos nossa saúde e segurança. Incentivo todos a aproveitarem as festas com prudência, para que possamos continuar celebrando muitos anos de alegria e cultura, sem as tristes consequências dos acidentes evitáveis.