Hospital da UFCA consolida o Cariri como referência no nordeste

Recentemente o presidente Lula fez um anúncio revolucionário que confirmou o nosso governo como o que mais se preocupa com a Educação do país. Serão R$5,5 bilhões para investimento e expansão de universidades e hospitais universitários federais.

O Ceará será contemplado com o Hospital da Universidade Federal do Cariri, fruto de uma articulação do nosso mandato atuando como líder do Governo. Além de um campus universitário no município de Baturité.

O investimento é parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e será dirigido à criação de dez novos campi, espalhados pelas cinco regiões do País, e a melhorias na infraestrutura de todas as 69 universidades federais.

A educação é uma área central para o nosso projeto de desenvolvimento do Brasil. Essa obra vai marcar a Educação Superior no Nordeste brasileiro. Tenho orgulho de ser o autor da lei que criou a UFCA, ainda no governo Dilma, em 2013. Além de ser o único parlamentar cearense a enviar emendas à instituição regularmente.

Ao longo dos anos da existência histórica da UFCA, destinei mais de R$ 4,5 milhões em emendas individuais para a instituição. Esses recursos foram essenciais principalmente para oferecer infraestrutura para os milhares de estudantes.

Em março de 2024, estive reunido com a reitoria da UFCA no campus de Crato. O encontro foi para ouvir demandas dos professores. Um dos projetos apresentados pelo reitor Silvério foi justamente o do hospital universitário, que irá atender toda a população da Região do Cariri.

Estamos diante de uma grande conquista, parceria daqueles que efetivamente tem compromisso com o Brasil. Não há projeto de desenvolvimento de país se não houver investimento na Educação. Esse movimento irá consolidar a região do Cariri (maior do nosso estado), como uma referência de desenvolvimento no nordeste brasileiro.

Aos hospitais universitários foi destinado um montante de R$ 1,5 bilhão em 2023. Neste ano, o governo federal vai garantir recursos adicionais de R$ 250 milhões para os hospitais da Rede Ebserh/MEC, totalizando R$ 1,75 bilhão. O valor será usado para melhoria das condições e do funcionamento dessas unidades de saúde.

Também comemorou o anúncio de construção de um campus universitário na cidade de Baturité, na região do Maciço do Baturité.Viva a Educação cearense. n