Rodrigo Moccia: Para prolongar a festa, beber com moderação é sempre a melhor pedida

Por conta de um reflexo pós-pandêmico, os grandes eventos ganharam uma enorme tração nos últimos anos. Lives e encontros on-line deram espaço para os shows e festivais que ocorrem por todo o país. O setor está aquecido e movimentou mais de R$ 291 bilhões no último ano, de acordo com a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape).

Esses eventos, combinados com momentos de celebração, são brindados com muito festejo e exaltação - mas, para aproveitar melhor os grandes momentos, beber com moderação é a chave. Mais da metade dos brasileiros desconhecem o conceito de moderação e outros apresentam forte resistência à sua definição. Os dados são da pesquisa do Ipec - Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, publicada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa).

As grandes empresas que estão presentes nesses grandes eventos têm a responsabilidade de promover um ambiente seguro, além da diversão e para a Ambev, consumo responsável é marca registrada com uma trajetória de mais de 20 anos. O objetivo é claro: transformar a relação do consumidor com a bebida, promovendo novos hábitos consistentes de consumo responsável e garantindo a melhor experiência do consumidor. As ações pensadas para grandes eventos vão desde a disponibilização de ilhas de hidratação - locais de acesso livre e gratuito à água mineral - e de combos, em que são ofertadas uma água para cada duas cervejas para ajudar o consumidor no equilíbrio.

Ao longo dos anos, a Ambev, a maior cervejaria do Brasil, assumiu o compromisso de abordar a moderação em grandes eventos, onde há maior concentração de público, reforçando a estratégia do cuidado e orientações, com o objetivo de convidar consumidores a conhecerem seus próprios padrões de consumo e dominar dicas práticas sobre como beber moderadamente, além de incentivar que outras empresas façam o mesmo, buscando gerar ainda mais impacto positivo no ecossistema. A verdade é que não existe segredo! Caso decida beber, beba devagar, intercalando sempre com água, alimente-se bem e dê preferência a produtos de baixo teor alcoólico. E, para empresas e marcas, cabe a consciência do seu poder em se comunicar com o seu público levando em consideração o impacto que isso gera.