Tales M. de Sá Cavalcante: É nosso

Araújo era bom de caneta e bom de bola. Naquele tempo dava show nos estudos e nas "peladas" que hoje, por serem raras, tornaram raros os títulos do nosso futebol. Se os outros estados seguirem o Ceará também nas Areninhas criadas por Roberto Cláudio, poderemos voltar a ser os campeões do planeta. E agora ainda temos a vantagem da parceria entre prefeitura e Uece, em prol de "mens sana in corpore sano".

Araújo igualmente brilhava em cidadania. Numa discussão sobre a posse de vaga para estacionar, observou que o outro carro era oficial e disse: "Hoje não é dia útil e você está irregular, em automóvel oficial, que é meu. Eu e os demais brasileiros somos os donos do veículo por você dirigido". Em nosso país, muitos encaram o bem público como de ninguém, mas é dos brasileiros. É nosso. Devemos, portanto, nos mobilizar e evitar aprovações de normas como as Leis de números 9.504/1997 e 13.487/2017. Esses preceitos garantem aos partidos políticos vultosas quantias, algumas vezes desviadas a outro fim.

O Fundo Eleitoral para a eleição de outubro de 2024 será de R$ 4,96 bilhões. E o partido com a maior quantia terá R$ 886,8 milhões. Segundo o que foi divulgado, é provável que tenha acontecido agora um dos exemplos negativos no caso de Eurípedes, não o famoso dramaturgo grego, mas o político acusado pela Polícia Federal, em companhia de mãe, esposa, duas filhas, um irmão e um primo. Suas ações estiveram em atuais páginas de jornais, mas, se levadas ao século V antes de Cristo, nunca estariam numa tragédia do Eurípedes, poeta grego.

Foi noticiado que a Polícia Federal, além de apreender um helicóptero supostamente comprado pelo seu partido com dinheiro do Fundo Partidário, cumpriu 45 mandados de busca e apreensão, sequestro de 32 imóveis, outros bens materiais e bloqueou R$ 36 milhões dos investigados. Qual a provável origem desse enorme patrimônio? Se comprovada a acusação policial, os bens foram comprados com dinheiro público, do Araújo e dos outros brasileiros, nosso. E como evitar desperdícios dessa natureza? Basta votar bem. 6 de outubro vem aí. n