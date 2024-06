Ivna Costa: Celebração do Orgulho LGBTI e a importância das paradas da diversidade

Foto: Arquivo Pessoal Ivna Costa. Presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB-CE.

A importância de visibilizar os elementos ocultos da vida social de populações vulnerabilizadas, em particular da comunidade LGBTI , não pode ser subestimada. A invisibilidade carrega consequências prejudiciais, incluindo discriminação, exclusão e falta de acesso a direitos básicos. As Paradas do Orgulho assumem um papel fundamental como fenômenos disruptivos que desafiam os padrões dominantes heteronormativos e conservadores, ao mesmo tempo que promovem o multiculturalismo e o respeito à diversidade.

A história da população LGBTI é uma história marginal, daqueles que foram privados de construir sua própria identidade social, coletiva e política. A manutenção da marginalidade oprime os indivíduos LGBTI e serve como um instrumento de produção de LGBTfobia e controle social, na medida em que contribui para a perpetuação de padrões prejudiciais na sociedade.

Ao celebrar a diversidade de identidades de gênero e orientações sexuais, as Paradas tornam-se espaços de afirmação e empoderamento. Não sendo apenas festas coloridas, mas manifestações políticas de resistência e reivindicação de direitos, colocando em destaque as realidades, os desafios e as conquistas da comunidade, fomentando um ambiente mais inclusivo e respeitoso para todos, com um impacto significativo na promoção da autoaceitação e autoestima de indivíduos LGBTI .

Em meio a toda a reflexão sobre a importância de valorizar a diversidade, é fundamental lembrar que a luta por igualdade e respeito não se limita a palavras, mas se traduz em ações concretas e engajamento cívico. Nesse contexto, é com grande entusiasmo que nos encontraremos na XXIII Parada da Diversidade do Ceará, que será realizada no dia 30 de junho na Avenida Beira Mar de Fortaleza. Com o tema "Radicalizar para existir, votar para ocupar", essa celebração não apenas reafirma a importância da diversidade e da luta pelos direitos da população LGBTI , mas também ressalta a necessidade de uma participação política ativa para promover a inclusão e a igualdade. Vamos nos unir e transformar nossas vozes em ação, para construção de um futuro mais justo e inclusivo para todes.