La Femme Bateau volta pra casa

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-06-2024: A escultura de Sérvulo Esmeraldo, La Femme Bateau, foi recolocada na frente da ponte dos ingleses com preença de Dodora Guimarães, viúva de Sérvulo e do prefeito José Sarto. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Era fim de tarde, sol já caindo atrás da ponte velha. Uma equipe aparecia nos andaimes à frente da Ponte dos Ingleses, ainda não conseguíamos ver a boa filha que estava retornando à sua casa. O verde mar bravio do Ceará não ajudava a operação de recolocação de La Femme Bateau, de Sérvulo Esmeraldo. Já escurecendo, a escultura reaparece no horizonte, preparo a câmera, ajusto as configurações, entre isos altos e velocidades baixas capturo a imagem, uma das imagens que fazem parte da memória de nossa cidade.