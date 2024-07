A revolução tecnológica no RH moderno

Foto: Arquivo Pessoal Jacqueline Rios. Coordenadora dos cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos da Estácio Ceará.

Nos últimos anos, o campo de Recursos Humanos (RH) vem passando por grandes transformações impulsionadas pela integração de ferramentas tecnológicas avançadas.

Hoje, os profissionais de RH precisam se adaptar e dominar novas tecnologias que impactam todas as áreas do setor, desde o recrutamento até a avaliação de desempenho.

A inteligência artificial (IA) e o machine learning estão redefinindo os processos de seleção. Ferramentas como chatbots de recrutamento automatizam a triagem inicial de candidatos, tornando o processo mais eficiente e reduzindo o tempo gasto em tarefas administrativas. Além disso, as vídeo entrevistas e testes online permitem uma avaliação mais abrangente e dinâmica dos candidatos, mesmo à distância.

A pandemia acelerou a adoção do trabalho remoto, impulsionando o uso de ferramentas digitais como videoconferências para reuniões e treinamentos. Este novo paradigma exige que os profissionais de RH estejam proficientes em tecnologias que suportem um ambiente de trabalho distribuído e flexível.

Dentre as inovações mais significativas está o People Analytics, uma ferramenta que permite um acompanhamento detalhado do colaborador, onde integra dados de diversas fontes para oferecer insights profundos sobre o desempenho e o potencial dos funcionários. A análise baseada em dados, conhecida como 4S (estratégia, sistema, estatística e ciência), permite alinhar as estratégias organizacionais com os objetivos de negócios, proporcionando previsibilidade e uma compreensão mais detalhada dos dados.

Empresas que incentivam a aprendizagem constante através de treinamentos e desenvolvimento pessoal conseguem manter-se competitivas no mercado. Infelizmente, muitas empresas ainda não utilizam plenamente o People Analytics, apesar de seu potencial transformador. Este sistema pode maximizar o potencial humano, oferecendo uma plataforma importante no cenário atual de constante evolução. n