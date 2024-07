Neila Fontenele: Divertidamente adolescente?

Foto: Aurélio Alves/O POVO Neila Fontenele, jornalista do O POVO

Todas as fases do ciclo da vida apresentam os seus encantos, mas talvez a adolescência seja uma das mais desafiadoras, com uma montanha de hormônios disparando e a pessoa tentando buscar um caminho como gente. Em algumas abordagens da Psicologia, essa é considerada uma fase-limite, através da qual o grupo de amigos ganha uma importância maior, servindo de parâmetro para a criação de novos valores.

O filme "Divertida Mente 2", com a apresentação de um roteiro bem estudado, materializa as emoções em personagens, dando vida a coisas que muitas vezes não conseguimos dizer. Tentarei não dar spoiler, mas a caracterização da Ansiedade, do Tédio, da Inveja e da Vergonha, com suas cores de personalidade, facilitam a observação tanto do que acontece nesse período de transformação quanto de alguns dos sintomas de nosso tempo.

De todos os personagens, a Ansiedade consegue um esperado protagonismo: com uma cor alaranjada e um sorriso congelado, ela domina as torres de comando com planos mirabolantes, na tentativa de dar respostas a todas as projeções criadas pela mente da Riley, uma menina de 13 anos que tenta se adequar a um novo grupo de amigas.

A Ansiedade afasta outras ("antigas") emoções, como a Alegria, a Tristeza, o Medo, o Nojo e a Raiva, reprimindo-as em busca de uma adequação. Os movimentos da Ansiedade são tão intensos que geram a sua paralisia. Talvez essa seja a cena mais forte do filme, revelando a angústia que há nesses momentos.

Certamente, essa é uma das maiores contribuições do filme: revelar a dor da intensidade dessas sensações, que acometem não só os adolescentes, mas pessoas de qualquer idade.

O Tédio também é outro grande personagem. Com tons de roxo, uma cabeleira Emo e um celular na mão, mostra a falta de prazer na proximidade com os objetos, bem como a falta de vontade e de gosto pelas coisas que não apresentam nenhum sentido ou necessidade de descoberta. Talvez esse seja um dos elementos mais interessantes de namoro com o sombrio, que desafia os pais, tão desafiador quanto a Ansiedade.

Como falei inicialmente, a adolescência é uma fase de revolução no corpo e no comportamento, em função de grandes escolhas a serem feitas. É, realmente, uma fase que merece ser bem vivida com o apoio dos pais e amigos. n