Socorro França: Novo Viver sem Limite no Ceará

O Estado do Ceará segue avançando no propósito de transformar positivamente a vida das pessoas. Na quinta-feira (4), viveremos mais um importante momento da história deste Estado sempre inovador, com a adesão ao Novo Viver sem Limite, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse Plano simboliza a atenção do Governo Federal à garantia de dignidade às pessoas com deficiência, e chega ao Ceará para fortalecer uma atuação já consolidada do Estado em prol da acessibilidade e da inclusão.

Quando falamos em políticas públicas para pessoas com deficiência, pensamos em participação popular. Foi com a mobilização das pessoas com deficiência, além da forte atuação da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Novo Viver sem Limite se fortaleceu.

A partir de uma visão ampla e humana do nosso governador Elmano de Freitas, e da atuação do querido ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, podemos ter o Ceará listado entre os primeiros Estados que aderiram ao Plano.

Com essa adesão, a atuação focada nas pessoas com deficiência ganha força no Estado, hoje uma política pública da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará. Isso potencializa projetos já existentes como o Praia Acessível, que possibilita o acesso às praias, acessibilizando o turismo e o lazer. Novas iniciativas também devem surgir, tornando o Estado cada vez mais inclusivo ms pessoas

com deficiência.

O Novo Viver Sem Limite prevê investimentos em todo o país, atuando com 95 ações no território nacional. O Plano atua em quatro eixos: gestão e participação Social; enfrentamento ao capacitismo e m violência; acessibilidade e tecnologia assistiva; promoção do direito m educação, m assistência social e m saúde, e de outros direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.

É com muita alegria que nos unimos a esse trabalho feito nacionalmente e que deve gerar oportunidades para o desenvolvimento do país de forma inclusiva. Juntos construiremos uma sociedade acessível a todas as pessoas. n