Fabiana Arrais: Na colônia de férias, as brincadeiras de crianças geram lucros

Julho é o mês de férias escolares! O que antes soava como uma dificuldade para os pais - quando a questão principal era onde deixar os filhos - talvez, hoje, o orçamento mensal pese nas escolhas de como o tempo livre dos filhos poderão ser compartilhados (ou não) na rotina familiar.

Considerando que os filhos estão de férias, enquanto os pais continuam trabalhando, a busca por espaços lúdicos de lazer (Colônia de férias) que preencham o período escolar tornou-se a alternativa prática e eficaz, porém o valor a ser investido compromete parte considerável do orçamento.

No Cariri as Colônias de férias despontam como oportunidades para empreender. A diversão para entreter as crianças, tornou-se um negócio financeiramente atrativo, com retorno seguro e mercado em expansão, em que a corrida por mais crianças inscritas se acentua, exigindo dos ofertantes alguns condicionantes, como por exemplo: preços acessíveis, qualidade nos serviços, diversidade nas atrações, boas acomodações, segurança, espaço amplo e cardápio saudável.

Há muitas opções para a criançada sem comprometer grande parcela do orçamento familiar. Podemos encontrar Colônia de férias para cristãos, espíritas e de religião afro; há também espaços na fazenda, chácara e escola. Quanto aos preços, variam entre R$ 180,00 a R$ 230,00 por quatro horas (7:30h às 11:30h) durante uma semana, sem refeição inclusa.

É importante mencionar que a região faz da educação um pilar para o crescimento e o desenvolvimento econômico, pois ao longo dos anos captou renomadas unidades escolares privadas de nível nacional, como também investiu em escolas públicas de excelência no ensino.

Esses fatores impulsionaram a economia, visto que novas necessidades no âmbito escolar (professores, papelarias, transporte, lanchonetes, espaços de lazer, etc) surgiram com o aumento do número de escolas, e de alunos. Consequentemente, acarretou uma continua e crescente demanda.

Fica a dica: Você pode criar a sua Colônia de férias e planejá-la com todos da casa. Ande de bicicleta e conte histórias, sempre funciona com crianças. O importante é descobrir todos juntos o prazer do tempo e da companhia uns dos outros.