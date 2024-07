Roberto Pessoa: Pela recuperação do Rio Grande do Sul

As enchentes no Rio Grande do Sul exponenciaram a tragédia climática de nossos dias. Em pouco tempo, desnudou-se um imenso prejuízo que terá reflexos em todo o País. Mais de duas centenas de propriedades rurais foram afetadas, sendo o Estado um dos maiores produtores agrícolas do Brasil, as consequências já são vista na elevação dos preços nos supermercados.

O trauma é grande e bateu à porta de milhares de pessoas. Idosos, crianças, pessoas com dificuldades de locomoção, ou não, arrastadas pelas águas. Animais resistindo em telhados. Lares desfeitos e memórias afetivas destruídas, perdas que, ao contrário das econômicas, não são recuperáveis.

Grandiosa também foi a resposta brasileira. O Presidente Lula prontamente uniu-se aos Governos estadual e municipal, mobilizou equipes, adequou legislações para atender à população e minorar o sofrimento do povo gaúcho. A solidariedade dos brasileiros foi imensa evidenciando o melhor de nosso caráter. De todas as regiões partiram doações de roupas, alimentos, água e mesmo recursos financeiros arrecadados via PIX por entidades, instituições, etc.

Avicultor, convivi com líderes da região em minhas atividades profissionais e posso dizer que conheço bem o povo gaúcho. A cultura do associativismo é muito forte nos três Estados do Sul e o cooperativismo, que no Nordeste não vingou, é um arranjo produtivo bastante consolidado no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, com muita aderência ao ideário de empreendedorismo.

Com esta percepção ouso dizer que em seis meses o povo gaúcho terá equacionado as questões de moradia e a economia recuperará sua pujança. As perdas afetivas e as vidas ceifadas não se medem e ficarão indeléveis em nossas memorias e corações. Já a resiliência do povo gaúcho, a cultura de superação das dificuldades triunfarão rapidamente. São os nossos votos e torcida.