A vez da favela

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 03-07-2024: Ministro Sílvio Almeida em vista do bairro Barroso, durante entrega certificados na Cufa Barroso.

A periferia vem ganhando protagonismo na economia e na cultura do País. Enfim, estão descobrindo o valor que a favela já demonstrava ter há muito tempo, mas que em governos anteriores era invisível. Prova disso são os incentivos e investimentos que estão recebendo, como a visita, nessa semana, do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida. Em parceria com a Universidade Federal do Ceará, o ministro foi até a sede da Cufa, no bairro Barroso, entregar certificados de projetos realizados por jovens daquela comunidade.