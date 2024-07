Manoela Ventorini: Papel da mulher nas finanças familiares e corporativas

Foto: Arquivo Pessoal Manoela Ventorini. Membro do IBEF Mulher.

Venho de uma família de classe média, meus pais, quatro irmãs e uma prima. Mesmo sendo um lar onde as mulheres predominavam, as questões financeiras eram sempre lideradas pelo meu pai, minha mãe pouco participava do controle financeiro doméstico. Este cenário familiar era comum nos anos 70 e 80. As finanças da casa, em sua maioria, eram geridas pela figura masculina.

No entanto, com o passar dos anos, este formato foi sendo remodelado, a mulher com sua habilidade de liderança e capacidade de tomada de decisão, passou a assumir um papel central na organização financeira do lar. Seja ela a principal provedora ou uma parceira ativa na contribuição financeira, seu papel vai além de apenas ganhar dinheiro; envolve também a capacidade de geri-lo de forma eficiente e eficaz.

Em fevereiro de 2023, o Serasa divulgou o resultado da pesquisa Relevância das Mulheres nas Finanças das Famílias Brasileiras, onde o levantamento apontava que as mulheres assumiram o protagonismo da gestão dos recursos financeiros da casa, com participação mais assertiva no orçamento doméstico e na construção do patrimônio familiar. Dentro da pesquisa, o indicador que mais chama atenção é que 88% das mulheres têm participação nas finanças das famílias.

Outro dado importante parte de um estudo da S&P Global aponta que, nos 24 meses após a nomeação para o cargo, CFOs mulheres registraram um aumento de 6% na rentabilidade e retornos de ações 8% maiores. No universo moderno, a figura da mulher executiva ganhou destaque tanto nos corredores das corporações como na administração do lar. Nesse contexto multifacetado, a gestão do orçamento familiar emerge como um desafio a ser enfrentado com destreza e equilíbrio.

Desta forma, podemos observar o papel desafiador tanto da mulher executiva quanto da mulher gestora de renda familiar, onde algumas vezes ela assume ambos papéis e equilibra com maestria as demandas do trabalho e da família, estabelecendo um exemplo inspirador de como alcançar o sucesso tanto no mundo dos negócios quanto no ambiente doméstico.