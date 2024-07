Roberto Macêdo: O Hub Hidrogênio Verde do Ceará

A grandiosa e desafiadora construção do hub cearense de H2V, uma das pautas prioritárias do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, teve um momento de fundamental importância na terça-feira (25/06), quando os especialistas Hitendra Patel (indiano), Donald Lessard (Estados Unidos) e Günther Glenk (alemão) apresentaram na FIEC o Masterplan Hidrogênio Verde Ceará.

Esses estudos, patrocinados pelo Governo do Ceará e apresentados na Federação das Indústrias por recomendação do governador Elmano de Freitas, identificaram as melhores práticas do que vem sendo feito em outros países, para propor sua replicabilidade em nosso Estado, por ser um território de vento e sol bem combinados, portanto privilegiado para liderar essa revolução tecnológica.

Diversos investidores internacionais já estão dimensionando recursos da ordem de 30 bilhões de dólares para serem aplicados em Hidrogênio Verde no Ceará, até 2031. Nesses sete anos, as esferas governamentais e privadas, as universidades, os institutos, as mídias e toda a sociedade precisam trabalhar com afinco e em cooperação para o melhor aproveitamento dessa condição que Deus nos privilegiou.

O que ouvi naquele dia na Fiec gera uma expectativa muito positiva com relação ao futuro do Ceará. Não podemos medir esforços para expandir a nossa capacidade de produção de energia eólica e solar e para assegurar uma regulação rápida, investimentos em infraestrutura e adequação de diversos setores da economia às inúmeras demandas que surgem com essa oportunidade que é de todos os cearenses.

Tudo ainda está praticamente por ser feito a fim de consolidarmos o Hub Hidrogênio Verde do Ceará e podermos participar da liderança do desenvolvimento global do H2V. Uma ação urgente e indispensável para isso é a criação de uma Autoridade do Polo Cearense de Energia Verde, proposta por Donald Lessard; uma instância capaz de coordenar compromissos e orquestrar todo o processo.

Por sua relevância, esse tema precisa ser debatido à exaustão, de modo que possamos realizar tudo o que será exigido para chegarmos competitivos aos postos de vanguarda do Hidrogênio Verde.