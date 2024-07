Bomfim Júnior: A Importância do Julho Verde na Luta Contra o Câncer de Cabeça e Pescoço

Foto: Arquivo Pessoal Bomfim Júnior. Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço.

A Campanha do Julho Verde é essencial para conscientizar sobre o câncer de cabeça e pescoço, uma das doenças mais letais e negligenciadas. Até 2025, o Brasil terá quase 120 mil novos casos desse problema, exigindo uma resposta eficaz.

Historicamente, essa doença afetava principalmente homens acima dos 50 anos, devido ao tabagismo e ao consumo excessivo de álcool. Porém, os casos estão aumentando entre jovens de 20 a 40 anos e mulheres, ressaltando a urgência de campanhas de conscientização mais abrangentes.

Os sintomas, como rouquidão persistente, nódulos no pescoço, dificuldades para engolir, aftas e manchas brancas na boca, são frequentemente ignorados, retardando o diagnóstico e complicando o tratamento. A detecção precoce é vital para aumentar as chances de cura, mas a população precisa estar informada sobre esses sinais de alerta.

Embora o diagnóstico seja fácil na maioria dos casos e a cura ocorra em mais de 90% dos diagnósticos realizados no estágio I, mais de 60% dos pacientes chegam ao consultório com a doença já em estágio avançado. Isso destaca a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura e melhorar os resultados do tratamento.

Além dos fatores de risco tradicionais, como tabagismo e etilismo, a infecção pelo HPV também é uma causa significativa, especialmente entre os jovens. Isso reforça a importância de práticas sexuais seguras e da vacinação contra o HPV, que deve ser ampliada para meninos e meninas.

A prevenção é a melhor estratégia contra essa doença devastadora. Medidas simples como não fumar, evitando inclusive cigarros eletrônicos e similares, evitar álcool, manter uma alimentação saudável, cuidar da higiene bucal, usar protetor solar na pele e nos lábios, e evitar exposição prolongada ao sol podem reduzir drasticamente o risco de câncer. A vacinação contra o HPV para adolescentes também é essencial, sendo o único fator que realmente protege contra os cânceres causados pelo HPV.

Julho Verde não é apenas um período de conscientização, mas um chamado à ação para toda a sociedade. Governos, profissionais de saúde, instituições educacionais e a população em geral precisam unir esforços para combater esse tipo de câncer. As campanhas de conscientização devem ser intensificadas, alcançando cada vez mais pessoas e promovendo hábitos de vida saudáveis.

A luta contra o câncer de cabeça e pescoço exige um esforço coletivo. Informar, prevenir e tratar são as chaves para reverter as estatísticas e salvar vidas. Neste Julho Verde, que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, adotando práticas preventivas e disseminando informação. Somente com um esforço conjunto poderemos vencer essa batalha e garantir um futuro mais saudável para a sociedade.