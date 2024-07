Renato Abê: Iza e o direito à própria narrativa

Grávida de seis meses, Isabela Cristina Correia certamente não queria sobressaltos nessa fase da gestação. À espera da primogênita Nala, a carioca, porém, não teve a paz como uma opção. Isabela é a popstar Iza - e precisou noticiar a própria traição no Instagram.

A trama é a seguinte: a artista vivia um relacionamento com o jogador Yuri Lima desde 2022, os dois esperam a primeira filha e aparentemente tudo corria bem. No último show da voz de "Pesadão" em Fortaleza, no sábado, 6, ela dedicou a música "Exclusiva" para o namorado e falou do amor pelo companheiro.

Nesta semana, porém, a compositora foi surpreendida pelo jornalista Léo Dias com a informação de que havia uma influenciadora digital cobrando R$ 30 mil para vazar conversas íntimas mantidas com Yuri ao longo de todo o relacionamento dele com Iza.

A fofoca, então, iria explodir independentemente do desejo de Iza. O que a artista fez? Tomou para si a fala e gravou um vídeo detalhando tudo. Com essa atitude, Iza dá um recado: prefere tomar as rédeas da própria narrativa.

A estratégia, certamente estudada com cuidado pela equipe dela, vai na contramão da lógica de permanente especulação nas redes sociais. Não tem jeito. O ambiente digital é afeito a histórias com brechas. Assim, cada um pode preencher como quiser.

Basta um tweet cifrado ou aquela postagem ambígua do Alfinetei para que informações comecem a circular. Se é fato ou não, o importante é a "fanfic". A lógica dominante é acreditar primeiro e perguntar depois.

Num contexto de deepfake, então, tudo piora. Cenas são criadas por IA, casos caem na berlinda e ninguém se preocupa com o outro lado da tela.

Claro que há quem se beneficie dessa inexatidão, o burburinho engaja. O próprio ambiente do pop em que Iza está envolvida se beneficia disso. Vide a quantidade de músicas sobre relacionamentos nos moldes de "Chico se tu me quiseres".

Na terra de ninguém, comunicadores como Leo Dias se sentem donos da história a ponto de não permitir que uma artista discreta viva sua gravidez em paz.

Enquanto as fofocas proliferam, o ambiente digital caminha ainda mais para um eterno jogo de elucubração. Esse tabuleiro deve ter as peças ainda mais bagunçadas daqui para frente. Por ora, vou celebrar o fato de que, pelo menos nesse caso, Iza pode ser dona de si.