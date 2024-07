Eduardo Galdino de Souza: Os guardiões da saúde e sustentabilidade

Foto: Arquivo Pessoal Eduardo Galdino de Souza. Dr. em Engenharia Civil e Recursos Hídricos e docente do Unifanor Wyden.

O Dia do Engenheiro Sanitarista é comemorado no Brasil em 13 de julho, homenageando profissionais que dedicam suas carreiras ao desenvolvimento de soluções que garantem a qualidade da água, a eficiência do saneamento básico, o controle da poluição e a promoção da saúde pública. Esses engenheiros desempenham um papel crucial na criação de ambientes urbanos mais saudáveis e sustentáveis. A data foi escolhida em referência à transformação do Departamento Nacional de Obras de Saneamento em Autarquia pela Lei No 4.089, de 13 de julho de 1962.

Os engenheiros sanitaristas atuam em diversas áreas, como tratamento de água e esgoto, gestão de resíduos sólidos, drenagem urbana, controle de vetores de doenças e educação ambiental.

No Brasil, apesar dos avanços significativos nas últimas décadas, ainda há milhões de pessoas sem acesso a serviços adequados de água potável e esgotamento sanitário. A atuação dos engenheiros sanitaristas é essencial para alcançar a universalização desses serviços, conforme estabelecido pela ONU nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Além das questões técnicas, os engenheiros sanitaristas devem lidar com aspectos sociais, econômicos e políticos. É necessário elaborar projetos tecnicamente viáveis, economicamente acessíveis e socialmente justos, considerando as particularidades de cada comunidade.

Um dos maiores nomes da Engenharia Sanitária brasileira foi Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, mais conhecido como Saturnino de Brito (1864-1929). Engenheiro Civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ele contribuiu em diversos projetos de infraestrutura na área do Saneamento Básico em mais de 50 cidades no Brasil.

Nesta data, é importante reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais que, muitas vezes, atuam de maneira silenciosa, mas cujos impactos são profundamente sentidos na sociedade. Suas contribuições são essenciais para a construção de um futuro sustentável para todos.