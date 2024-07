Rita Josina: BNB para Desenvolver!

Foto: Arquivo Pessoal Rita Josina. Diretora-Presidente da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste (AFBNB).

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) completa neste mês de julho 72 anos de existência e segue sendo imprescindível para as regiões em que atua. Seu diferencial está na sua missão: um banco de desenvolvimento que não deve se pautar por resultados que visem lucro, mas sim melhorias sociais e econômicas na sua área de atuação, impulsionando potencialidades e oferecendo crédito orientado e especializado a todos, micro e pequenos agricultores e empreendedores, seja na zona urbana ou rural.

Tudo isso é possível graças a um recurso estável, constitucional, que foi conquistado com muita articulação e mobilização de diversos setores, entre eles a Associação dos Funcionários do BNB (AFBNB) durante a Assembleia Nacional Constituinte: os fundos constitucionais de financiamento, no caso do Nordeste o FNE, gerido pelo BNB.

De lá pra cá, o mundo passou e vem passando por inúmeras transformações. Por um lado, o Nordeste superou a mortalidade infantil, reduziu os índices de analfabetismo e desnutrição, avançou em muitos indicadores e evoluiu no discurso de combate às secas para a compreensão de convivência com o semiárido. Entretanto a desigualdade intrarregional e da Região com as demais permanece, seja no acesso a oportunidades de trabalho ou em questões elementares como o saneamento básico.

Tudo isso reforça o entendimento de que falta uma política pública nacional com ações integradas, multisetoriais, que deem conta de um assunto tão complexo como é o desenvolvimento que queremos, com justiça social, redução das desigualdades, equidade e sustentabilidade.

A AFBNB entende que, enquanto principal instrumento de promoção de desenvolvimento na Região, o BNB deve ser valorizado, respeitado e fortalecido. Tal reconhecimento merecem os trabalhadores que são o rosto do Banco nas comunidades, cuja experiência e dedicação fazem com que a instituição seja referência e siga superando resultados a cada ano. Dessa forma, o que desejamos para o BNB e seus trabalhadores é que não percam de foco os motivos para os quais o Banco foi criado e que se pautem pela mesma lógica que rege a sua trajetória.

Nesses 72 anos de Banco do Nordeste muito foi feito, mas muito ainda há por fazer! Vida longa ao BNB e seus trabalhadores!