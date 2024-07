É surreal perceber como as coisas mudam, como as coisas passam muito rápido. Em um dia você está conversando com a pessoa, no outro você vê o Instagram e abre os storys dela em Roma, na Itália, e percebe que por algum motivo deveria ter tido um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma e não ter tido muita pressa com as coisas, querendo acelerá-las.

E você estaria com ela lá, tirando uma foto se beijando pelas ruas da Itália. Mas, infelizmente, às vezes, nós agimos com um pouco de falta de maturidade com as coisas, pois nós cogitamos para algo que "estamos necessitando", mas por conta dessa atitude, perdemos pessoas e momentos incríveis que poderíamos ter tido com ela, se tivéssemos tido um pouco mais de paciência.

Pois basta nós termos um pouco mais de paciência que nós podemos ver com mais clareza as coisas e não acabar tomando uma atitude que não seria necessário tomar. Porém, meus leitores, uma coisa é certa, tudo que é bom não dura pouco, e sim demora para acontecer e não passa rápido e duram.