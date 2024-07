Franzé Freitas: Pertença aos sindicatos e consequências das greves

Nos últimos cento e doze dias, contados desde março de 2024, vivenciamos uma das maiores greves recentes da história da educação pública nacional, com intensas mobilizações de servidores docentes e técnico-administrativos de universidades e institutos federais em todo o País. Nesse contexto, a participação dos sindicatos de base nos movimentos paredistas foi fundamental em prol da reestruturação dos planos de cargos e carreiras, da recomposição salarial e de melhorias das condições de trabalho nas instituições de ensino superior brasileiras.

Porém, ainda se percebe um grande distanciamento na pertença efetiva aos sindicatos, quer seja por desconhecimento ou por descrédito por parte de muitos servidores públicos. Como ponto de partida, de forma breve e didática, acreditamos ser relevante traçar a origem dos sindicatos, com o intuito de abordar o papel central deles para as lutas históricas da classe trabalhadora. Então, o que é um sindicato? O sindicato é uma organização formada por trabalhadores que se unem para defender e promover os interesses comuns das categorias profissionais, principalmente no que diz respeito a condições de trabalho, salários, benefícios, segurança no trabalho e outros direitos trabalhistas.

No Brasil, os sindicatos surgiram no final do século XIX, com ênfase em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde, à época, a industrialização e a urbanização estavam mais avançadas. Essas entidades classistas eram, inicialmente, mais voltadas para prover ajuda mútua e organizar atividades culturais e educacionais. Diante disso, na atualidade, por que é importante se filiar a um sindicato?

Especialmente após uma greve, a sindicalização é essencial para garantir a proteção e a continuidade das conquistas obtidas. Os sindicatos oferecem um suporte crucial contra as retaliações, ajudam na implementação e no monitoramento dos acordos firmados e promovem a coesão e a solidariedade entre os trabalhadores. Além disso, a filiação sindical prepara o conjunto de trabalhadores para futuros conflitos, fortalecendo-os na representação em processos de negociação com os empregadores.