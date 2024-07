Antonio Jorge Pereira Júnior: Polarização e a desintegração, pessoal e social

Este é o primeiro de uma série de textos que têm como objetivo alertar sobre os efeitos pessoais e sociais devastadores da desintegração intelectual, moral e social gerada pela polarização, que não é um fenômeno natural, mas sim provocado.

A polarização é estimulada por quem pretende anular o civismo, a consciência de povo e o compromisso com a fraternidade autêntica. O clima de divisão facilita a dominação e o abuso de poder. Encerram-se pessoas em bolhas para servirem a falsos líderes e ideais. Os estrategistas usam do medo e da demonização do outro como ferramentas para criar um clima propício para a ascensão de autoritários, corruptos e ditadores, que se legitimam "em nome da causa".

É especialmente importante a captura dos profissionais de comunicação e educação. Esses setores, que deveriam ser guardiões da verdade e da crítica, quando cooptados, deixam de denunciar abusos realizados por aliados ideológicos/financiadores. Jornalistas e professores abduzidos pela polarização facilitam a instalação do desconcerto. Assim, em vez de denunciar abusos e desvios dos aliados no poder, silenciam, escondem ou aplaudem. Tornam-se agentes da perda da consciência crítica e da desumanização e desprezo do oponente. Brutalizam os cidadãos, que perdem a capacidade de empatia e diálogo. Reforçam o clima de facção política. A quem isso interessa? Ao Brasil?

Você, prezado leitor, sente-se imune à polarização? Julga ser normal? Não teria sido cooptado por ela? Como reage em face de quem tem opinião política diversa da sua: demoniza, calunia, prejudica, se puder? Tem anulado ou cancelado alguém que antes estimava por sua ação e valores, devido a uma opinião política diversa da sua? O que tem lucrado com isso? Reflita. Como tem reagido diante de abusos institucionais e desvios de poder cometidos por autoridades do seu espectro ideológico ou político? Quem ganha com suas atitudes? O País? O civismo?

A polarização, artificial, leva à desintegração intelectual, moral e social dos brasileiros, que se fazem reféns de falsas causas e falsos líderes. Nos próximos textos aprofundaremos a análise dessas dinâmicas e exploraremos possíveis caminhos para a superação desse cenário desolador.