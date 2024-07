Capitão Wagner: Fortaleza ainda nada forte

Foto: Acervo pessoal Capitão Wagner Deputado federal (Pros)

Uma Fortaleza é um local onde as pessoas estão protegidas, seguras e se sentem bem. Já na cidade de Fortaleza, a definição é bem diferente. A sensação de abandono, insegurança, falta de diálogo entre gestor e população tiraram a essência e o verdadeiro significado de Fortaleza. Por tudo isso, minha missão é resgatar, não só o significado da palavra Fortaleza, mas tudo que ela representa para cada um de nós que somos apaixonados por esse lugar.

Se a palavra Fortaleza carrega uma série de definições positivas que designam nossa cidade, nas ruas da capital, o que tem havido é o contrário: o poder público enfraquecido diante da escalada da violência. E são os dados da própria Secretaria Estadual de Segurança Pública, divulgados no início deste mês, que trazem ainda mais essa sensação de insegurança. Todos os índices de crimes violentos estão em elevação no Ceará e na região metropolitana, mas na capital, a estatística é ainda mais preocupante.

Houve aumento de quase 34% no número nos crimes violentos letais e intencionais (CVLI) em Fortaleza na comparação do primeiro semestre de 2024 com o mesmo período do ano passado. Os homicídios dolosos - com intenção de matar - representam praticamente 97%. O dado semestral aponta que houve 438 crimes desse tipo, ou seja, foram pelo menos duas mortes violentas por dia em Fortaleza neste ano.

Para efeito de comparação, no estado o crescimento foi de 23,5%, e na região metropolitana, 18%. Nesse ranking negativo, Fortaleza se destaca, infelizmente. A capital tem menos de 30% da população cearense, mas concentra mais de 70% dos roubos registrados no estado, que é outro quesito apontado nessa estatística da criminalidade feita pelo governo estadual.

É por isso que chegou a hora de darmos um basta nisso! Fortaleza terá a oportunidade, neste ano, de ter um prefeito que vai atacar de verdade, e pela primeira vez, esse problema. Com experiência na área e com aquilo que temos de mais positivo no nome da nossa cidade para ajudar no combate ao crime organizado: força e vigor para agir contra a bandidagem e vontade política para dar robustez para a nossa guarda municipal. Com virtude e muito ânimo para não fraquejar diante desse desafio de darmos respostas efetivas, e fortes, contra a violência em Fortaleza.