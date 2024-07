Iara Melo Andrade: A luta por um mercado inclusivo e diverso

Foto: Arquivo Pessoal Iara Melo Andrade. Diretora-executiva do Grupo Mrh.

Em um mundo globalizado e interconectado, a diversidade e a inclusão no mercado de trabalho se tornam cada vez mais importantes. Não se trata apenas de uma questão de justiça social, mas também de uma necessidade estratégica para as empresas e para o avanço da sociedade como um todo.

Um mercado de trabalho diverso e inclusivo é aquele que oferece chances iguais para todos, independentemente de idade, raça, gênero, orientação sexual, origem social, religião, deficiência ou qualquer outra característica pessoal. Isso significa que todas as pessoas devem ter acesso a oportunidades de emprego e crescimento profissional, sem qualquer tipo de discriminação.

Os benefícios de um mercado de trabalho global e inclusivo são muitos. Empresas com equipes diversas tendem a ser mais criativas, inovadoras e produtivas. Elas também têm maior probabilidade de atrair e reter os melhores talentos, pois oferecem um ambiente laboral mais acolhedor e respeitoso.

No entanto, ainda há muito a ser feito para alcançarmos um mercado de trabalho verdadeiramente amplo e diversificado. No Brasil, se mantém a tendência de que quanto mais alto o cargo, menor a proporção de mulheres em relação aos homens. Contudo, nos últimos anos, estamos caminhando gradativamente para um maior equilíbrio em todos os níveis hierárquicos.

Entre os diretores-executivos das Melhores Empresas Para Trabalhar, temos uma idade média de 51 anos e um tempo médio de casa de 10 anos. É aqui onde encontramos também a menor participação feminina. A cada ano, há mais mulheres ocupando postos de liderança, porém a diferença ainda é muito significativa se comparada ao percentual masculino.

Para combater essas desigualdades, é necessário que sejam implementadas políticas públicas que promovam a diversidade e a inclusão no mercado de trabalho. As empresas também precisam fazer sua parte, promovendo uma cultura de respeito e valorização da multiplicidade e criando ambientes de trabalho mais receptivos. A construção de um mercado plural e abrangente é crucial para o desenvolvimento de um futuro mais justo e com oportunidades para todos.