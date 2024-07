Paula Dantas: A qualidade de uma gestão: onde começa e termina

Foto: Arquivo Pessoal Paula Dantas. Diretora da Inova Varejo RH.

A qualidade de uma boa gestão se deve a uma auditoria diária, com clareza acerca da visão e de impressões dos líderes de setores, como RH e DP. Assim, é possível analisar o acervo documental da empresa e dos funcionários de maneira completa e assertiva. Tudo para mapear incongruências, não-conformidades e riscos legais que possam, eventualmente, atrapalhar a rotina da instituição.

A gestão de pessoas precisa entender de legislações e normas vigentes que se aplicam à realidade daquela empresa, e das normas coletivas que possam repercutir no dia a dia. Fato.

Interligar as práticas de gestão e regras legais é o básico para que se consiga traduzir todo esse bloco de regulamentos na construção e revisão de documentos, seja em Contratos de Trabalho, Contratos de Prestação de Serviços, Políticas de Comissionamento, Termos de Compensação de Horas, dentre outros.

Assim, a implementação de boas práticas de gestão empresarial é importante e decisiva para o sucesso das marcas e como a chancela jurídica trazendo mais segurança para tais práticas.

Em vista disso, inicie com boas práticas de gestão, onde deverão ser analisadas, não só no momento de contratação, mas na retenção e desenvolvimento de talentos também. Você empresário ou gestor, o compliance trabalhista é uma ferramenta muito valiosa para respaldar sua empresa, o ideal é contar com uma consultoria jurídica confiável, que oriente onde precisa focar energia para gerir bem o seu time e se manter protegido legalmente.

Logo, a cultura organizacional e a estruturação de um PCCSB (Plano de Cargos, Carreira, Salários e Benefícios) bem sedimentado, se exibirá como uma das técnicas de construção e fortalecimento da cultura organizacional, ligada, diretamente, nas políticas internas de uma empresa em um único documento, o famoso e importante Manual ou Código de Conduta.

O Manual de Conduta não só visa reunir as políticas e procedimentos internos com o fim de melhor estruturar a cultura organizacional, mas, também, como uma ferramenta que pode e deve servir como um instrumento que compõe o bloco contratual que regula a relação entre empregado e empregador.