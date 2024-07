Mauro Oliveira: "Ó o mei aí" ou ClicAI nessa ideia ...

O Ceará sempre teve um brilho especial no cenário brasileiro, seja nas artes, na música, no humor e, mais recentemente, na educação e na CT&I (Ciência, Tecnologia e Inovação). Pense numa terra onde o sol é forte e a criatividade brilha ainda mais. Com a tecnologia "arrodeando nosso juízo feito calango assustado", têm surgido muitos desafios e oportunidades, e a Inteligência Artificial é a porta-bandeira nessa Sapucaí digital.

Países que apostam suas fichas no conhecimento, em vez de commodities, têm colhido resultados incríveis na economia e no social. O Brasil está com o carro em 9º lugar na pista da economia mundial, mas quando o assunto é IDH, nosso fusca beira o "fona", em 89º lugar. Ser "Tech e Pop" é mitigar a desigualdade social. "Plim, Plim!"

Este cenário acanhado é severamente punido pelo atraso tecnológico e científico que assola o Brasil, na contramão de países que oferecem alta qualidade de vida sustentada pelo comércio de conhecimento. Um exemplo "peba": para comprar um celular tipo P ("Peba") de R$ 3 mil, junta aí 10 sacas de soja, 3500 laranjas, mais 40 kg de carne moída. Tirando impostos e a logística, todo o resto da sua grana na compra dessas "rapaduras eletrônicas" vai pra li, lá acolá pro bolso dos gringos... que estão contratando nossos cérebros, mas isso é outro assunto (grave).

Na verdade, a ideia de produzir e exportar conhecimento ainda não chegou aos neurônios tupiniquins de nossos líderes e governantes. O Ceará, com 4% da população nacional, eterniza 2% do PIB, desdenhando da promessa feita pelo Porto do Pecém, há 20 anos, de igualá-los.

Mas nem tudo está perdido! Investir em projetos de alto valor tecnológico agregado e na atração de recursos internacionais para implementar esses produtos é uma estratégia moderna e vai ser feita no Ceará.

Entra em cena o ClicAÍ (Consórcio de Líderes Inovadores do Ceará - Avançando na Internacionalização), uma iniciativa do iRede e Iracema Digital juntos no apoio a startups e empresas cearenses na formulação de bons projetos a serem financiados com recursos de fora, juros em torno de 2% ao ano ... "iguais ao Cheque Azul" (Humm!).

O ClicAÍ reuniu os principais hubs do Ceará (Casa Azul Ventures, Praia/Atlântico, Ninna, Nepen, Cordel Ventures etc.), além de entidades de inovação (Sebrae, Assespro/ Seitac, Centec, Nutec, Fiec, Fecomercio etc.). Ao final da reunião, o sentimento é de que chegou a hora e vez de um Ecossistema de Inovação forte, eficiente, colaborativo:

Empresário inquieto, pesquisador dedicado, gestor inovador, "UNI-VOS"! o futuro chegou. "Ó o mei ai", cara...

Ou ClicAI nessa ideia!