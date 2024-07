Foi um dia de intenso de trabalho nas filmagens do documentário Ela não queria ser santa, em cartaz no OP . Em meio às histórias de meninas vítimas de violência e santificadas pela fé popular, nos aprofundamos na comovente vida da Menina Benigma. Fomos ao local onde está sendo construído um grande centro de romaria para receber seus devotos e, quando chegava o finalzinho da tarde, fomos premiados com essa imagem deslumbrante. O sol estava se pondo e seus últimos raios iluminavam uma nuvem carregada com uma chuva dourada caindo ao longe, que transformou uma simples foto, para mim, em algo divino.