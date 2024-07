Lauro Chaves Neto: A gestão financeira e a saúde dos negócios

O crescimento sustentável dos negócios em um cenário de concorrência global e transformação digital exige dos empresários uma correta gestão financeira.

Falar de gestão para os empreendedores pode parecer falar de "reza" para vigário, porém, a realidade mostra que a maior parte das empresas ou não usa as ferramentas adequadas ou as usa apenas parcialmente, acarretando perdas na eficiência e na competitividade.

Em situações adversas, quando o faturamento cai, a inadimplência cresce e muitos dos custos não possuem flexibilidade para serem cortados de imediato, são criados problemas de liquidez e falta de capital de giro, situação agravada pela dificuldade do acesso às linhas de créditos. Em situações favoráveis de crescimento das vendas, muitas vezes a necessidade de financiamento do capital de giro passa a consumir a maior parte da rentabilidade.

A gestão financeira envolve um conjunto de ferramentas que precisam ser usadas em conjunto no processo de tomada de decisões. Fluxo de Caixa, Orçamento e Custos formam o seu tripé básico.

O Fluxo de Caixa é a jóia da coroa da gestão financeira, o maior GPS da administração de recursos, permite a análise do passado, a organização do presente e a projeção do futuro. É fundamental que ele seja integrado entre a tesouraria, o contas a receber e o contas a pagar, sendo atualizado a cada nova operação.

O sistema de custos deve ser a base tanto da avaliação da eficiência da operação, como também da política de preços, que seja capaz de compatibilizar a realidade de mercado com a geração de lucros. Nenhuma organização deveria funcionar sem conhecer o seu ponto de equilíbrio e a sua margem de contribuição!

Já o orçamento, deve ser a expressão numérica das decisões de geração e alocação de recursos, estando intrinsecamente ligado com o planejamento estratégico e auxiliando às tomadas de decisões.

Nada deve ser decidido sem as informações da gestão financeira. Desde a política de compras até o pós venda, passando pela logística, estoque, pesquisa e desenvolvimento, marketing, produção, decisões de investimentos e gestão de pessoas. n