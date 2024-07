Ler e escrever são viciantes

Grato percurso, sim! E foi acontecendo! Desde cedo, retirando passagens, frases que lhe prendiam a atenção nas suas leituras; as palavras desconhecidas que lhe intrigavam eram removidas... daí formulava um pequeno dicionário; passagens emocionantes, relia-as e sublinhava-as; folhas em branco seguidas de títulos, autores, pensamentos e citações de determinadas obras iam sendo acumuladas. Então foram surgindo aos poucos, impressões interessantes, e se introduzindo em histórias maravilhosas que autores, consequentemente, nos desperta e deixam em nós leitores, um pouco da grandiosidade de sua obra.

E paulatinamente vai se abrindo um caminho, no início timidamente, seguindo mais ousadamente, desfazendo o bloqueio, passando para o papel as impressões de vida, relatos de observações, sucedido pelo prazer de expor e compartilhar, o que vem do extrínseco, do cotidiano, juntando-se aos sentimentos e reflexões pessoais.

A grande conquista é o prazer que vem do desafio de jogar no papel e fazer chegar ao outro um pouco de si, do que foi elaborado com palavras e impressões suas. Não importa qual seja o alcance do número de público, mas sim chegar e ficar em alguém algo do que foi escrito.

Expressarmos nossa voz e expormos nossa mensagem é um ato de coragem. Através desse ato nos colocamos vulneráveis, nos disponibilizando para críticas, podendo sermos aceitos ou não. Mais corajoso ainda na escrita, pela permanência do registro e alcance que poderá ter.

Ler é compensador, escrever é expandir um tanto de você.