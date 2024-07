Palavras dificilmente traduziriam a emoção ao ver reunidos, no dia 12 de julho meus colegas do curso de agronomia, para comemorarmos nossas bodas de ouro (1974-2024). Como integrante dessa turma, sinto-me extremamente feliz e grata a Deus por ter chegado aos 50 anos e vivenciado este momento lindo e inesquecível. Piauí, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso, Bahia e o interior do Ceará. Ao todo 49 concludentes, 31 colegas compareceram e não mediram esforços em vir com suas esposas e familiares. Nos alegramos por tantas conquistas. Nestes 50 anos, trabalhamos incansavelmente na busca dos nossos ideais: alguns colegas se realizaram na extensão rural, levando seus conhecimentos técnicos aos pequenos produtores rurais; outros se dedicaram ao magistério: como professores da Universidade Federal do Ceará e de Mato Grosso; os que assumiram no âmbito Federal os órgãos Ibama, Incra, Ceplac e também órgãos do Estado do Ceará, para citar apenas alguns e outros empresários de sucesso, depois de terem dedicado uma parte de sua vida exercendo a agronomia. A maioria já se encontra aposentado, curtindo o seu lar, família, viajando com os netos, e curtindo a doce vida. Uma pequena minoria continua na labuta. Jamais saiu da nossa lembrança, o espírito de união e companheirismo que dominava essa turma, o convívio fraterno e amigo na Universidade. Todos eram solidários e ficávamos tristes quando alguém perdia uma cadeira e não terminou conosco. Hoje o Curso é bem diferenciado em relação àquela época. Nesse espírito de confraternização e louvor elevemos a Deus nossos corações pelo dom da vida. À comissão organizadora, que se reuniu e preparou toda a programação, o nosso carinho e agradecimento. E na singeleza das palavras o meu carinhoso abraço.