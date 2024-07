Paulo Roberto Maciel Cavalcante: Já "logou" no Letterboxd?

Foto: Arquivo Pessoal Paulo Roberto Maciel Cavalcante. Estudante de comunicação social pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Atualmente, não é incomum ouvir uma mesma pergunta de quem curte pegar um cineminha e debater sobre o filme nas suas redes sociais: "E aí, já "logou" no Letterboxd?". O nome, à primeira vista complicado, se refere ao aplicativo criado com o objetivo de catalogar e compartilhar o interesse dos seus usuários por filmes, sendo possível fazer avaliações com até cinco estrelas, recomendar títulos e até mesmo escrever análises e críticas próprias sobre as obras.

Embora alguns o vejam como uma rede social, poucos são os atributos que o tornam tão sociável assim. O aplicativo não possui sessão de comentários ou chats privados, o que faz com que os cinéfilos de carteirinha possam apenas acompanhar a opinião dos amigos sobre os filmes de longe, conferindo os seus textos escritos de forma séria ou apenas como um comentário irônico.

Se o Letterboxd não traz ferramentas chave para que a interação entre os usuários seja sua prioridade, então porque a rede tem se tornado uma das influentes na fomentação do mercado cinematográfico? A resposta é simples: sua liberdade.

Desde os tempos que programas televisivos que avaliam os filmes se tornaram populares, com Roger Ebert e Gene Siskel, aqueles meros espectadores casuais ou pessoas que acompanham a indústria de forma mais aprofundada constantemente buscaram um espaço para extravasar seus pensamentos da forma que quiser, e compartilhar os mesmos com outros interessados. Na era da pós-modernidade e da fomentação da opinião, o aplicativo chega como uma bênção para os comentaristas sociais.

Então, da próxima vez que alguém perguntar se você já avaliou algum filme no Letterboxd, avalie essa ação social como impactante o suficiente para aqueles que apreciam a arte do cinema e que a moldam à sua própria interpretação. Se antigamente a opinião do público para os grandes estúdios era cara, mas essencial para a pesquisa de mercado, hoje ela pode ser feita remotamente, de forma simples. Basta estar a um clique e a algumas estrelas de distância.