Kleber Saraiva: LII PITAKAJA Indígenas na UFC

Foto: Arquivo Pessoal Kleber Saraiva. Coordenador das Licenciaturas Indígenas PITAKAJÁ e Kuaba da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Há 14 anos a UFC tem realizado políticas de inclusão étnica importantes para a sociedade, dentre as quais destacam-se aquelas que edificaram as Licenciaturas Interculturais Indígenas Kuaba e PITAKAJÁ.

Sublinha-se que essas graduações relacionam em sua integralização curricular, saberes e práticas tradicionais das culturas indígenas (como mitos, rituais, cosmologia, medicina tradicional, Língua Nheengatu, espiritualidade, movimentos indígenas, etc.), aos conhecimentos e métodos científicos e acadêmicos produzidos pela universidade (língua portuguesa, história, matemática, antropologia, sociologia, política, filosofia, psicologia, etc.).

Seu corpo de instrutores é constituído com a mesma perspectiva relacional, a partir da qual "mestres da mata" e doutores acadêmicos, associam ou sequenciam ações letivas com vistas a produção e organização de saberes e conhecimentos relevantes para a educação escolar e de vida dos indígenas.

As atividades letivas alternam o campus universitário do Benfica (Centro de Humanidades) e as aldeias envolvidas nos cursos, oportunizando aos discentes dialogar sobre vivências, memórias e experiências interculturais diversas, seja na esfera étnico indígena ou acadêmica. Além das trocas de reflexões e informações ocorridas em sala de aula, o Kuaba e o PITAKAJÁ realizam as Noites Culturais, ou seja, são encontros étnicos dentro dos quais a arte e a música, os rituais e mitos, a história e memória, as vivências e perspectivas dialogam reciprocamente, qualificando seus fundamentos interculturais. Outrossim, são realizadas Plenárias nas quais são debatidos temas pertinentes aos componentes curriculares, aos cursos, ao movimento indígenas e eventos étnicos.

Ao se formar no PITAKAJA ou Kuaba, o indígena estará habilitado a lecionar nos anos finais do Ensino Fundamental e em todo o Ensino Médio das escolas indígenas, conforme os Núcleos de Formação e componentes curriculares de seus Projetos Pedagógicos.

Atualmente encontram-se abertas até o dia 1º de junho de 2024, as inscrições para a terceira turma do PITAKAJA, que disponibilizará 60 vagas para todas as etnias indígenas do Ceará. Destaca-se que, como política de permanência discente na universidade, aos discentes aprovados e matriculados no PITAKAJA, serão ofertadas pela CAPES (ver edital Capes Nº 23/2023 PARFOR-EQUIDADE), bolsas no valor de R $700,00 mensais. O edital 17 de 17/06/2024 (completo) pode ser consultado no sítio da Prograd/UFC (editais e resultados 2024).

Ademais, os cursos indígenas PITAKAJÁ e Kuaba são consequências do protagonismo e da luta organizada dos povos originários do Ceará, que encontraram na UFC uma instituição de ensino superior pública preocupada e sensível as demandas educacionais indígenas.