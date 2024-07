José Guimarães: Transnordestina e energia limpa: uma revolução na economia

Foto: Acervo pessoal José Guimarães Deputado federal (PT)

Nas últimas semanas nós colecionamos vitórias importantes e avanços significativos para o Ceará na Câmara dos Deputados. São aprovações de projetos que prometem revolucionar a economia cearense e mostram o compromisso político e social do governo do presidente Lula com o nosso estado.

Estamos falando do PL 858/2024 relatado por mim que assegura verbas para retomada das obras da Ferrovia Transnordestina e PL 2308/2023, que abre caminho para a produção e utilização de hidrogênio verde no Brasil em larga escala.

O Banco do Nordeste poderá investir até R$3,8 bilhões na conclusão da Ferrovia Transnordestina, um projeto crucial para conectar o Ceará ao Maranhão, Piauí e Pernambuco. No desgoverno Bolsonaro essa joia que mudará a vida de centenas de milhares de pessoas permaneceu praticamente parada.

Serão gerados cerca 5 mil empregos diretos e milhares de indiretos, priorizando os trabalhadores e trabalhadoras dos locais onde a obra irá passar.

É um grande impacto de investimento. Os canteiros de obras serão retomados nos municípios, de Lavras da Mangabeira, Iguatu, passando em Acopiara, Piquet Carneiro, Baturité até o porto do Pecém, em Fortaleza. Foi uma conquista enorme do presidente Lula e agora nós iremos trabalhar para que o Ministério da Fazenda baixe o decreto autorizando o empréstimo.

O segundo marco foi a aprovação do PL 2308/2023, que abre caminho para a produção e utilização de hidrogênio verde no Brasil. O Ceará se destaca como um dos principais potenciais para a produção desse combustível limpo e renovável, devido à sua abundante vocação para energia solar e eólica. O projeto prevê diversos incentivos para o setor, impulsionando a criação de uma nova indústria verde no estado.

Com destaque para a criação de um marco legal específico para o hidrogênio verde, garantindo segurança jurídica e facilitando investimentos. Além do fomento à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para produção e armazenamento do hidrogênio, impulsionando a inovação e a competitividade do setor.

É assim que iremos assegurar a atração de investimentos nacionais e internacionais para o setor de hidrogênio verde, gerando novos empregos e oportunidades de negócios. O governador Elmano vem recebendo uma série de empresas, assinando memorandos de intenção e assim pavimentando os caminhos para um futuro verde sustentável.