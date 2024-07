José Roberto Nogueira: Compromisso com a democratização da internet

No mundo cada vez mais digital, a conectividade não é um luxo, mas sim uma necessidade básica. Contudo, dados da União Internacional de Telecomunicações indicam que cerca de 4 bilhões de pessoas ainda não possuem acesso à internet de qualidade. No mercado há 25 anos, a Brisanet tem a missão de proporcionar conectividade significativa a um custo acessível em todos os cantos do Nordeste, ajudando a mudar essa realidade.

A partir de uma infraestrutura robusta e uma capilaridade impressionante, a empresa democratiza o acesso à conexão em áreas remotas, impulsionando a inclusão digital e o desenvolvimento socioeconômico. Ao longo de sua trajetória, a Brisanet expandiu sua infraestrutura de fibra óptica do interior à capital, modelo que também está sendo aplicado agora com a implementação da tecnologia 5G.

O 5G é diferente das tecnologias anteriores, pois tem uma alta capacidade de entrega. O retorno que o 5G vai trazer para as classes C, D e E é muito maior do que a expectativa esperada para os demais consumidores, a partir de uma excelente conectividade, por um preço acessível. Com a nova tecnologia, as pessoas terão mais liberdade e usabilidade no consumo da internet, pois a capacidade de uma rede 5G é 20 vezes maior do que a capacidade de uma rede convencional.

Atualmente, Fortaleza já conta com cobertura da infraestrutura 5G da Brisanet. A empresa vai celebrar a conquista com a realização do 1° Brisatech, um evento gratuito com palestras sobre negócios, tecnologia e inovação. Será no dia 26 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, com a presença de gigantes do mercado, como Google, Globoplay, Magalu, Qualcomm, Huawei e WhatsApp.

Com a realização do evento, que marca o lançamento oficial do 5G na primeira capital do Nordeste, a Brisanet reafirma seu propósito de conectar pessoas e transformar o futuro, com a mesma excelência e compromisso que sempre guiaram sua trajetória. E para que essa conectividade chegue às áreas mais remotas do interior é necessária a implementação de políticas públicas que apoiem a expansão da infraestrutura e garantam a verdadeira inclusão digital.