Wilson Sá: A importância da liderança: lições da Copa América 2024

Foto: Arquivo Pessoal Wilson Sá. Sócio-fundador e CEO da PWR Gestão.

A Copa América 2024, que culminou com a vitória da Argentina, liderada por Lionel Messi, nos oferece lições sobre liderança, aplicáveis tanto ao mundo dos esportes quanto ao universo corporativo. Após um empate sem gols no tempo regulamentar, a decisão veio na prorrogação com o gol de Lautaro Martínez, consagrando a Argentina como a maior campeã da história da competição.

Em um jogo disputado em Las Vegas, o Brasil foi superado pelo Uruguai nas quartas de final. A decisão da vaga às semifinais foi definida nas cobranças de pênaltis, com o Uruguai levando a melhor, ganhando por 4 a 2. Esse momento colocou à prova a liderança do técnico do Brasil, Dorival Júnior, destacando diferenças significativas na abordagem de liderança comparada ao técnico do Uruguai.

Enquanto Dorival Júnior estava do lado de fora da roda formada pelos jogadores durante a preparação para os pênaltis, o técnico uruguaio estava no centro, comandando, sendo ouvido e dando o tom. Essa diferença de postura revela muito sobre a liderança em momentos críticos. Uma liderança eficaz não se manifesta apenas nos momentos de glória, mas, principalmente, nas adversidades.

O comando, a presença e a orientação são elementos que um líder deve demonstrar, especialmente quando as decisões difíceis precisam ser tomadas. Em momentos de alta pressão, como a escolha e a ordem dos batedores de pênaltis, a figura do líder deve ser uma âncora de segurança e confiança para a equipe. A ausência de Dorival nesse momento crítico contrastou fortemente com a atuação ativa e envolvente do técnico do Uruguai, ressaltando a importância de estar presente e ser assertivo.

No mundo corporativo, nos deparamos com situações semelhantes, em que decisões difíceis precisam ser tomadas sob pressão. A liderança não deve se esquivar nesses momentos, mas, sim, assumir a responsabilidade, comunicar-se de maneira clara e inspirar confiança em sua equipe. Resultados positivos podem até camuflar uma liderança frágil por algum tempo, mas, eventualmente, a verdade prevalece. A Copa América 2024 nos mostrou que liderança é mais do que tomar decisões; é estar presente, engajar-se ativamente e ser uma fonte constante de inspiração e orientação.