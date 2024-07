Isabel Sousa: Desafios do socioeducativo brasileiro

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) completa 12 anos com alguns desafios para sua plena efetivação, entre os quais: valorização dos profissionais, preferencialmente via concurso público, formação continuada, gestão dos dados, reestruturação física, orçamento público, ações de apoio após cumprimento de medidas em meio fechado, superação de violência institucional, articulação intersetorial com políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer, promoção de aprendizagem.

Segundo o último Levantamento do Sinase (2023), lançado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), havia um total de 11.556 (onze mil quinhentos e cinquenta e seis) adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação e semiliberdade em junho daquele ano. Desse total, cerca de 63,8% se declararam negros, o que corresponde a 7.540; brancos são 2.633 (22,3%); amarelos 8 (0,1%), indígenas 53 (0,4%) e quilombola 1. O número de meninas é 4,21% (487). Segundo estimativa do Ministério do Desenvolvimento Social, havia cerca de 112 mil adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto neste período.

O Sinase é um sistema e como tal necessita de uma teia de parcerias interinstitucionais no âmbito do Poder Público, incluindo sistema de justiça e universidades, bem como da sociedade civil, considerando o princípio da incompletude institucional e da descentralização administrativa das políticas públicas para a infância e juventude. Pode-se citar como exemplo de uma boa prática neste campo socioeducativo o Programa Fazendo Justiça, parceria do Conselho Nacional de Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) com adesão dos Tribunais de Justiça Estaduais.

Em 2024, ano de avaliação dos planos atuais e elaboração dos novos, espera-se que tenhamos fôlego, enquanto sociedade, tanto para avaliar a realidade quanto escrever e pactuar novos desafios, alinhados, inclusive com as deliberações da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da Conferência Nacional das Juventudes.