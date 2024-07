O pão nosso de cada dia

Foto: AURÉLIO ALVES PACUJA, CEARÁ, BRASIL- 24.04.2024: Antônia Borges da Silva, dona de casa. Retratos do Bolsa Família. A história de quem é beneficiado pelo progama, e o impacto na economia dos municípios. (Foto: Aurélio Alves/JORNAL O POVO)

Uma das pautas mais difíceis nesses anos de repórter fotográfico, retratar uma família que depende de um benefício que não chega a proporcionar 15 dias de comida.

Lembro com muita dor que Dona Antônia não sabia nem sua idade, mas muito solicita no momento de ser fotografada.

Pedi pra Dona Antônia fazer o seu cotidiano enquanto a fotografava, sempre conversando bastante com ela pra saber da sua vida e como ela conseguia alimentar todos naquela casa. Será que o Bolsa Família dá pelo menos para 15 dias de alimentos? E as prefeituras ficam de olhos fechados? Fico triste com o descaso e rezo por essas famílias, pela melhora delas.