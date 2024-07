À garota do espelho

Algumas coisas me fizeram voltar a olhar a Mariana lá de trás com mais atenção e carinho. Senti que precisava me perceber com os olhos dela para que eu pudesse valorizar um pouco mais quem tudo que sou até aqui.

Afinal, eu lembro, prometi que viveria por nós duas.

Então, hoje, desejo que a versão de agora encontre um lugar ideal entre a força e a sensibilidade para viver da forma mais verdadeira possível, porque a garota que caminhou até aqui merece muito ser feliz, do ordinário ao esplêndido, por tudo que ela já foi e por tudo que ela é.

Um sincero obrigada a cada uma dessas versões. A vida nos espera.