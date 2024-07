André Figueiredo: PDT e a Esperança de um Futuro Melhor: Reflexões Sobre as Eleições de 2024

Foto: Acervo pessoal André Figueiredo Deputado federal (PDT-CE)

Em outubro de 2024, os brasileiros têm uma responsabilidade crucial: eleger os próximos vereadores e prefeitos de seus municípios. Com 5.570 municípios no Brasil, cada voto é uma oportunidade de moldar o futuro das cidades e, por conseguinte, do país. No Ceará, são 184 municípios que dependem da escolha consciente de seus eleitores para garantir o progresso local.

A importância dessa eleição não pode ser subestimada. Mudanças significativas e melhorias começam em cada cidade, e é fundamental que a população escolha candidatos cujos projetos sejam factíveis, longe de promessas eleitoreiras e oportunistas. A eficácia da administração pública está diretamente ligada à capacidade dos eleitos de cumprir com suas propostas de campanha de maneira responsável e realista.

Em 2020, o PDT (Partido Democrático Trabalhista) teve uma presença marcante nas eleições municipais, elegendo 311 prefeitos e 3.510 vereadores em todo o Brasil. Esse desempenho reflete a confiança da população em suas propostas e em sua capacidade de governar

com responsabilidade.

Um destaque especial foi a eleição de José Sarto como prefeito de Fortaleza, capital do nosso Ceará. Sua administração tem sido um exemplo de como uma gestão bem planejada e executada pode trazer benefícios significativos para a população, principalmente para as áreas com os maiores índices de vulnerabilidade social. Vale lembrar que é um trabalho iniciado lá atrás com o também pedetista, Roberto Cláudio.

Fortaleza, a quarta capital do país, é a cidade que mais emprega nas regiões Norte e Nordeste e a terceira a nível nacional. Além disso, lidera há quatro anos o ranking de maior PIB da nossa região. Uma cidade com melhor índice de alfabetização dentre as capitais e que se tornou o destino mais buscado para viagens em 2024. Queremos fazer mais!

No dia 28 de julho, a Convenção do PDT de Fortaleza reuniu milhares de pessoas e homologou 44 candidatos ao legislativo municipal, além da candidatura à reeleição do Prefeito Sarto. Esse evento, histórico, foi um momento crucial para o partido, destacando o apoio popular e a confiança depositada na continuidade do trabalho que vem sendo realizado.

A escolha dos próximos vereadores e prefeitos é uma oportunidade ímpar para que cada cidadão exerça sua cidadania de forma plena, escolhendo representantes que realmente estejam comprometidos com o desenvolvimento de seus municípios. E em Fortaleza, reforçamos que a mudança não pode parar!