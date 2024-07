Virgínia Fonseca: Educação Permanente em Saúde: instrumento de aperfeiçoamento e eficiência organizacional

Foto: Arquivo Pessoal Virgínia Fonseca. Médica e diretora-presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar.

A definição de Educação Permanente em Saúde (EPS), adotada pelo Ministério da Saúde, consiste na aprendizagem no trabalho, em que aprender e ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações.

A EPS vem se desenhando como uma estratégia essencial para a promoção de um cuidado seguro, com ações constantes de formação profissional, fazendo do cotidiano dos profissionais um local de aprendizagem, inovação e troca criativa de modelos por práticas cooperativas, capazes de acolher a diversidade e a pluralidade dos conhecimentos.

Em 2004 foi instituída a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), estratégia do SUS fruto de uma luta que contribui para a organização dos serviços de saúde por meio da qualificação e a transformação das práticas.

A educação continuada se caracteriza por atividades com período definido e parte do desejo do profissional em ampliar seus conhecimentos, já a EPS é uma estratégia político-pedagógica que foca nos problemas e necessidades do processo de trabalho, incorporando ensino, atenção à saúde, gestão do sistema e controle social.

Os gestores de educação permanente precisam ser criativos para planejarem propostas de treinamentos, levando em consideração objetivos de aprendizagem claros, perfil do facilitador e metodologias adequadas, a fim de gerar motivação de seus liderados em participar e que levem a experiências impactantes no cuidado prestado aos pacientes, garantindo qualidade e segurança aos mesmos.

No Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), de 2022 até o final de 2023, a área realizou mais de 4.600 ações de treinamentos, nas quatro macrorregiões do Ceará. Os treinamentos também estão disponíveis de forma on-line, facilitando o acesso dos colaboradores.

Ao fornecer treinamentos específicos relacionados às responsabilidades do cargo do colaborador, oportuniza-se adquirir competências essenciais, além de estar sempre atualizado sobre as melhores práticas e procedimentos operacionais relevantes. Isso não apenas eleva o desempenho individual, mas também contribui para a eficiência geral da equipe e da organização.