Antonio Jorge Pereira Júnior: Polarização e manipulação das instituições

A polarização no Brasil tem facilitado o desvio de poder por autoridades que deveriam atuar de maneira técnica e imparcial. Atualmente, ministros judiciários, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Polícia Federal extrapolam competências por interesses ideológicos, políticos ou econômicos. Atuam como agentes político-partidários. Quem ganha com isso? O País? A cidadania? Ou o autoritarismo?

No que se refere ao STF, vale destacar a percepção de Glenn Greenwald, jornalista e cofundador do site The Intercept, importante veículo que revelou abusos da Operação Lava Jato. Glenn tem sido um dos críticos mais contundentes da atuação autoritária do STF, especialmente em relação à censura brutal imposta por Alexandre de Moraes a formadores de opinião posicionados à direita ou de alguma forma próximos do ex-presidente Bolsonaro. Ele tem falado no Brasil e nos EUA do abuso institucional - e inconstitucional - de Moraes, referendado pela maioria do STF, realizado tanto durante as eleições de 2022 quanto após ela.

Ele acusa o STF de interferir excessivamente na política brasileira, tomando decisões que têm motivações políticas e não jurídicas. Entre as práticas autoritárias, destaca a abertura de inquéritos de ofício (sem provocação externa) para investigar críticas ao tribunal e a seus ministros, como o Inquérito das Fake News e dos Atos Antidemocráticos, que promovem censura e intimidação. Ressalta a falta de transparência e a parcialidade em algumas decisões do STF, onde fica evidente que a Corte tem protegido interesses específicos, incluindo os de seus próprios membros e de políticos e empresários poderosos, alinhados, em detrimento dos direitos dos brasileiros e do erário público.

Prezado leitor: você percebe os desvios apontados por Glenn? Julga que ele é um bolsonarista? Caso concorde que tem havido abusos do STF, como tem reagido diante deles? Entende que se justificam na atual conjuntura? Se as vítimas dos abusos fossem pessoas do seu espectro ideológico, mudaria sua apreciação? Acha que você ou alguém perto poderia estar sofrendo de distorção intelectual (cegueira) e/ou moral (incoerência de atitudes) por contaminação do clima de polarização?