Marcus Amarante: Agosto branco:, o mês de prevenção ao câncer de pulmão

Foto: Arquivo Pessoal Marcus Amarante. Oncologista Clínico e Médico Pesquisador do Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio).

O Agosto Branco é uma campanha que tem o objetivo de alertar para a primeira causa de mortalidade por câncer no mundo: o câncer de pulmão. Segundo dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer), em 2022, em nosso país, foram diagnosticados mais de 35 mil casos novos da doença. No ano anterior, o número de óbitos foi superior a 28 mil casos.

Os números muito próximos de incidência e mortalidade mostram que se trata de uma doença letal o que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Sabemos que o principal fator de risco associado é o tabagismo, seja ele ativo ou passivo. Cerca de 80 a 90% são provenientes do uso de cigarros. Sendo a interrupção do tabagismo a principal ação profilática para a redução da mortalidade com impactos consideráveis em termos de saúde pública. Fumantes têm risco até dez vezes maior de desenvolver câncer de pulmão que não-fumantes.

Entretanto, o tabagismo não é o único fator de risco. Outras agravantes devem ser levadas em conta e costumam ser negligenciados ou mesmo desconhecidos, são estes: antecedente familiar de câncer de pulmão aumenta o risco, especialmente se parente de primeiro grau; a exposição no ambiente de trabalho a substâncias cancerígenas como o asbesto, que já muito utilizado antigamente para a produção de telhas de amianto; gases como o radônio, um gás radioativo proveniente do urânio presente no solo. Quase um terço dos casos de câncer de pulmão em não-fumantes está relacionado à exposição a este gás.

Há ainda outros fatores como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), exposição à radiação ionizante, infecção pelos vírus HIV e HPV, o consumo excessivo de álcool e a obesidade.

Em termos de rastreamento, recomenda-se a realização de tomografia computadorizada de tórax em pacientes de 50-80 anos com alta carga tabágica e consequente investigação e tratamento precoce das lesões. No entanto, ainda carecemos de métodos mais eficazes. Quando detectado precocemente, o câncer de pulmão tem uma chance muito maior de cura. Infelizmente, a grande maioria dos casos chegam ao consultório em estágio mais avançado.

Agosto Branco é um chamado para toda a sociedade (profissionais de saúde, pacientes, governantes). Estar alerta para todos os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da doença e detectá-la precocemente pode contribuir para a redução da mortalidade por câncer de pulmão.