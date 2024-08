Eduardo Girão: Viva Fortaleza; sem medo de ser feliz!

Este será meu último artigo publicado no O POVO - pelo menos até outubro. Isso porque sou pré-candidato a prefeito da cidade em que nasci e me criei e o jornal obedece a regras nesse período eleitoral. Desde quando tomei posse no Senado, em 2019, escrevo aqui com muita honra e espero que volte a fazê-lo em novembro, seja como parlamentar ou, se Deus e o povo quiserem, como líder eleito do executivo municipal.

Uma das maiores conquistas populares obtidas com a nossa Constituição de 88 foi a garantia ao acesso universal ao Sistema Único de Saúde, uma referência mundial. Mas se o SUS é tão bom porque há tantas reclamações? Posso assegurar que não é por falta de dinheiro, mas de gestão. O orçamento da Saúde é o maior dentre todas as áreas, atingindo nesse ano a marca de 231 bilhões!

A crise perene decorre de graves falhas de administração, desperdício e corrupção. É um setor que, por ser tripartite, deveria ser essencialmente técnico, sem negociatas e submetido a auditoria externa. Mas, não tem sido assim. O atendimento é precário, com longas filas para a realização de exames e de cirurgias - só das eletivas há 27 mil pessoas na fila em Fortaleza. A politicagem chega ao ponto de vereadores governistas atuarem como verdadeiros despachantes intermediando a realização de procedimentos médicos.

Desde quando assumi o mandato no Senado jamais utilizei um centavo do indecente "orçamento secreto" que libera bilhões em emendas aos que apoiam o governo. Quanto às emendas "constitucionais" consegui ajudar todas as 184 cidades do CE com 207 milhões de reais, sem distinção partidária ou ideológica. Em cada centavo enviado procuro conferir pessoalmente sua correta aplicação. Destaque para a nossa especial Fortaleza, que recebeu mais de 20 mi só para a Saúde, dos 45 milhões enviados por nosso gabinete. Foram contemplados os Hospitais Albert Sabin, do Coração, da Saúde Mental e o HGF. Também o Iprede, a Santa Casa de Misericórdia, o Instituto do Câncer e a Associação Peter Pan.

Com a experiência adquirida como empreendedor, gestor de empresas, ONGs e, agora, como senador, estou convencido de que é possível promover grandes transformações com os recursos já disponíveis. Além da eficiência na gestão e da máxima transparência, é necessário romper com a prática da velha política mantida pelo chamado "Centrão", que junto com PT e PDT tem priorizado as barganhas por cargos em detrimento de toda a população. As eleições deste ano representam uma grande oportunidade para uma mudança de paradigma. Paz & Bem