Fabiana Arrais: Renda extra, oportunidade de manter as contas em dia

Com o salário mínimo de R$ 1.412 é possível manter as contas básicas (aluguel, água, energia e gás) em dia? Esta indagação desafia o trabalhador que mensalmente conta apenas com 01 salário para o sustento a manter os compromissos financeiros em dia, e prevenir a inadimplência.

Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) no mês de junho o percentual de brasileiros endividados alcançou 78,8%. Dados mais específicos revelaram que dívidas contraídas com bancos, sociedades de crédito e cartões ainda são um dos principais motivos da continuidade do endividamento, e conseqüentemente da inadimplência.

É compreensível avaliar que dados tão relevantes se constroem em função da instabilidade econômica que permite com que a inflação aumente acarretando distorções, como: redução da taxa de emprego, desaceleração do crescimento econômico e a perda do poder de compra da moeda.

Diante deste cenário, existem dificuldades para o trabalhador em conter as dívidas, ao mesmo tempo em que o pagamento se torna desafiador. Estudos realizados pelo Movimento Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades desde o ano de 2022, apontam uma elevação do número de brasileiros que afirmam não conseguirem quitar suas contas básicas com o salário que recebem, necessitando de uma renda extra para cumprirem tais obrigações.

No ano de 2022, 45% dos brasileiros (91,3 milhões de pessoas) buscaram uma renda extra, em 2023 houve uma redução considerável para 31%(52% milhões de pessoas), dados que demonstram a dificuldade do brasileiro em gerenciar sua renda num cenário econômico em contínuo ajuste.

Na região do Padre Cícero, terminado o período intenso (junho - julho) das festas do interior é possível analisar os rearranjos que os trabalhadores caririenses assalariados fizeram para aumentar a renda, pois ao mesmo tempo em que desfrutavam dos espaços, fidelizavam uma clientela para longo prazo.

Encontramos um manancial de pequenos negócios que o simples fato de terem sido pensados já nos chamou atenção. Merecem destaques as ofertas de alguns serviços como, por exemplo: fogueiras nos tamanhos P- M e G, a Ceia de pamonhas e a quadrilha junina em domicílio(preço variando de acordo com o número de componentes).Outros optaram pela oferta de serviços em aplicativos como iFood, Uber e moto Uber.

É importante esclarecer que pequenos negócios podem a médio prazo, se bem administrado e gerenciados tornarem-se negócios lucrativos para o empreendedor e a economia local.