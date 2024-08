Fabiano Barreira: Essencial, o setor de serviços cresce

Foto: Arquivo Pessoal Fabiano Barreira. Empresário e presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará (Seacec).

É com satisfação que observo o recente crescimento do setor de serviços no Brasil. Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), revelam um avanço de 2,3% em 2023, em comparação ao ano anterior. Este é o quarto ano consecutivo de crescimento real, evidenciando a resiliência e a capacidade de adaptação do setor, que enfrentou desafios significativos durante a pandemia de covid-19. E não cruzou os braços.

Ao analisar os números apresentados, é notável o papel fundamental que o setor de serviços desempenha na economia como um todo. Com um crescimento médio de 11,7% em relação ao período pré-pandemia, o setor demonstra sua importância como um dos pilares do desenvolvimento econômico do país. Enquanto outros segmentos enfrentaram dificuldades para se recuperar, o setor de serviços se destacou como o de melhor desempenho, superando até mesmo a Indústria, o Comércio e o Turismo.

O crescimento do setor de serviços tem um impacto direto nas empresas de asseio e conservação. Como prestadoras de serviços essenciais, para diversos segmentos, incluindo turismo, comércio, indústria e saúde, as marcas desempenham um papel fundamental no suporte à infraestrutura necessária para o funcionamento desses setores. O crescimento do setor de serviços representa, portanto, uma oportunidade para o fortalecimento e expansão das nossas atividades.

Diante desse cenário promissor, é fundamental que as empresas de serviços mantenham o foco na qualidade, na inovação e na excelência operacional. A busca pela eficiência e pela satisfação do cliente deve ser uma prioridade constante, garantindo que possamos continuar a contribuir positivamente para o crescimento do setor.

Em suma, o recente crescimento do setor de serviços representa uma excelente oportunidade para as empresas brasileiras, especialmente as cearenses. Enquanto presidente do Seacec, estou confiante de que estamos no caminho certo para alcançar novos patamares de sucesso e contribuir ainda mais para o desenvolvimento econômico e social da nossa região.