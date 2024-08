O Ceará no centro da transição energética

Foto: O POVO Roberto Macêdo, empresário

Tenho acompanhado com muita esperança o tema da transição energética, que é o assunto do momento na maioria dos países. Cresce a consciência de que a matriz energética poluente atual do mundo precisa ser mudada radicalmente para novas fontes de energia, que ainda não estão totalmente dominadas.

É fato que todas as nações desenvolvidas e em desenvolvimento estão inquietas e preocupadas para o atingimento das metas ambiciosas já estabelecidas em diversos tratados e acordos internacionais, para a limpeza da nossa atmosfera, através de geração de energias limpas.

A matriz energética brasileira é uma das mais limpas do Planeta. Mais de 80% da nossa energia é gerada por hidrelétricas, energia solar e eólica. Temos, portanto, todas as condições para chegar aos 100% com o uso do que já temos conhecimento do que a natureza nos fornece em termos de vento e de sol.

No Ceará, território de grande e comprovado potencial solar e eólico para produção de H2V, a Federação das Indústrias (FIEC) vem há mais de uma década se preparando para esse novo tempo, por meio de suas áreas técnicas, para a criação das condições de domínio dos novos procedimentos industriais que serão requeridos nesse futuro que já nos alcançou.

Os relevantes encontros sobre o tema, que têm sido feitos em Fortaleza, demonstram o quanto o Ceará está disposto a lutar para se colocar no centro da transição energética, e o quanto já é percebido com capacidade para isso.

Ainda este ano teremos pelo menos três grandes eventos na nossa capital: em 12 de agosto, a 3ª edição do FIEC Summit - Hidrogênio Verde; em setembro, o Proenergia Summit 2024, promovido pelo Sindinergia/CE, e, em novembro, a Cúpula Mundial sobre Transição Energética, realizada pelo Governo do Estado, em parceria com Instituto Global para o Futuro do Turismo (GIFT) e a Winds for Future e Advanced Leadership Foundation.

O estreitamento cada vez maior desse trabalho em conjunto, entre o setor empresarial, as universidades e os governos, é que assegurará ao Ceará e aos cearenses, o usufruto das oportunidades oferecidas pela transição energética. n