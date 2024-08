Wosley Nogueira: O obstáculo da dupla jornada

A dupla jornada das mulheres é uma realidade incontestável e uma barreira significativa para a concretização de sonhos como o sonho empreendedor. Na minha experiência como consultor de negócios, vejo que, embora o número de mulheres empreendedoras tenha crescido substancialmente nas últimas décadas, os desafios que elas enfrentam ainda são imensos e inegáveis. A conciliação entre a gerência do seu negócio e as demandas do lar é um deles que merece uma análise aprofundada.

Em muitas casas, as mulheres são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas e pelo cuidado dos filhos. A pesquisa Mulheres Empreendedoras, divulgada pelo Inteligência Sebrae de Minas Gerais neste ano, indica que 70% das entrevistadas são responsáveis pelos afazeres domésticos, enquanto entre os homens esse índice cai para apenas 26%. Este cenário se agrava quando consideramos aquelas que são mães, o que representa um peso ainda maior sobre seus ombros. Essa realidade limita o tempo e a energia que poderiam ser investidos em atividades empreendedoras, tornando o sonho de ter um negócio próprio mais desafiador.

Adicionalmente, a falta de redes de apoio é um fator que impede muitas mulheres de avançarem em seus projetos profissionais. Diversas mães, por exemplo, precisam escolher entre cuidar dos filhos ou cuidar do seu negócio, e na maioria das vezes, o sonho empreendedor é deixado de lado.

Em meio a esses desafios, é bem inspirador ver como muitas mulheres têm se destacado no cenário empreendedor. Elas trazem inovações e lideram seus negócios com sensibilidade e competência, provando que o gênero não determina a capacidade de sucesso. No entanto, é necessário um esforço coletivo para que essas histórias de sucesso se tornem regra, e não exceção.

Sendo consultor de negócios, acredito que a transformação começa com uma mudança de mentalidade, tanto no âmbito familiar quanto profissional. É imprescindível que os homens entendam a necessidade de compartilhar as responsabilidades do lar. Somente assim poderemos criar um ambiente onde as mulheres possam empreender sem a sobrecarga da dupla jornada. n