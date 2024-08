Rebeca e Simone: uma amizade cordial neste mundo de tretas

Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, as ginastas Rebeca Andrade e Simone Biles não brilharam só nas competições nas barras, solo, salto. O clima de cordialidade e torcida mútua, independentemente da disputa acirrada, dos olhos fixos nas notas e representarem equipes de países distintos, também chamou a atenção. Os jornais americanos abordaram o assunto enquanto noticiavam o embate entre as duas atletas. O francês "Le Figaro" pautou diretamente o tema do relacionamento entre as duas ginastas na reportagem: "Entre soutien et rivalité, le lien si particulier entre Simone Biles et la Brésilienne Rebeca Andrade" ("Entre apoio e rivalidade, a ligação tão especial entre Simone Biles e a brasileira Rebeca Andrade", numa tradução livre).

O texto fala que as atletas poderiam ser as maiores "inimigas", mas que a competição entre as melhores ginastas do mundo acontecia sem nenhuma "animosidade". "Ao contrário das tensões que se observa com frequência entre atletas de alto nível, durante as competições, elas se encorajam mutuamente", afirmou o texto.

Depois da medalha de ouro no solo, Rebeca subiu ao pódio e foi reverenciada por Biles, que ganhou prata, e pela Jordan Chiles, da mesma equipe, que conquistou um bronze. Numa entrevista, ela falou que a ginasta americana lhe perguntava sobre as provas e ela desconversava. Pronto. A barulheira das redes tomou conta. Quem disse que elas são amigas, amigas amigas, minha gente?

Não são. São atletas que decidiram não tornar o esporte um campo minado para o ódio, o rancor, a desavença de qualquer espécie. Rebeca deu a resposta mais saudável do mundo quando a repórter perguntou se ela também tinha curiosidade sobre o que Biles iria fazer nas provas: "Eu não quero saber, ela já é gigante". Elas optaram pela cordialidade, coisa muito incomum neste mundo de tretas reais e virtuais. O que poderia ser algo familiar, vira reportagem de jornal.

Quem disse que ser cordial, torcer genuinamente pela outra, ficar feliz pela felicidade dessa outra, mesmo estando em uma competição, não é amizade? E pode ser até mais representativo do que amigo de Facebook. Amizade é uma construção contínua, até chegar ao ponto de a gente dizer: "Mulher, tu não imagina o que aconteceu..." leva tempo, muito tempo. E se esse tempo nunca chegar, ainda assim vale a amizade.

A amizade cordial entre Rebeca e Simone nos dá essa lição. Elas estavam ali não para se destruírem mutuamente, mas para competir onde cada uma delas faria o melhor e poderia até desejar isso uma para a outra. Essas meninas transformaram a ginástica num espaço de beleza e sorrisos, de gratidão e alegria, de sonho, esperança e choro compensador. Quem não chorou vendo a Rebeca ganhar a medalha de ouro na última segunda-feira?

E quanto às perguntinhas fora de hora da Biles? Ela é humana, não só por essa demonstração de fraqueza, mas também por errar na prova do solo. E para encerrar essa prosa, vamos ficar com o diálogo entre Oronte e Alceste em "O Misantropo". Oronte pergunta a Alceste: "O senhor me credita sua amizade?" Alceste respondeu: "Senhor, a oferta que me faz é muito honrosa, mas a amizade deve ser misteriosa". n