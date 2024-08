Honório Bezerra Barbosa: Incertezas na escolha de vices em Iguatu

Foto: Arquivo Pessoal Honório Bezerra Barbosa. Jornalista e bacharel em Direito.

forma inédita na política de Iguatu, cidade polo da região Centro-Sul cearense, com 70 mil eleitores, a definição dos candidatos a vice-prefeitos somente ocorreu horas antes das convenções. E na coligação PSB e PDT, o vice foi escolhido 24 horas, após a convenção, mas ainda com amparo legal.

Moradores atrás de informações nas redes sociais; pré-candidatos e líderes políticos enfrentando uma maratona intensa de articulações para escolha de nomes, entre lideranças locais e estaduais.

Pelo menos, desde a distensão política a partir de 1979, o período de escolha de candidatos a cargo majoritário foi inusitado neste ano. Incerteza, essa é a palavra que pode definir melhor o que ocorreu. Excetuando, as duas candidaturas consideradas nanicas, o capitão Hélder (PL) e o eterno Augusto Correia (Mobiliza), os outros três de oposição enfrentaram dias de dúvidas.

Um dos motivos: os pré-candidatos a prefeito não abriram mão da cabeça de chapa. No atual pleito, há seis candidatos indicados para disputar a Prefeitura de Iguatu. Pela situação, os atuais vereadores, Rafael Gadelha e Bandeira Jr, ambos do PSD.

Na oposição, a novidade é o nome do advogado Roberto Costa Filho (PSDB), cujo pai fora prefeito eleito em 1992, mas morreu em acidente de carro em novembro de 1994.

O ex-prefeito de Iguatu e atual deputado estadual, Agenor Neto (MDB) coloca na cena política, o filho, Ilo Neto (PT), engenheiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores, após decisão do diretório estadual.

O empresário, Sá Vilarouca, que era filiado ao PT há 40 anos, filiou-se ao PSB, após a entrega do partido a lideranças estranhas à legenda. Sá foi uma espécie de coringa, nome convidado para compor o cargo de vice do PT, PSDB ou até mesmo ser cabeça de chapa do PSD. Entretanto, disse não a todos os convites.

Sem união e a persistência dos três postulantes mais representativos e contrários ao deputado Agenor Neto (MDB) favorece matematicamente, o filho dele, Ilo Neto (PT).

Neste ano, Cid Gomes (PSB), Camilo (PT), Elmano (PT) e Domingos Filhos (PSD) participaram diretamente da escolha de candidatos em Iguatu, já de olho em 2026.